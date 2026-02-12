ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Сандов: Посетих хижа "Петрохан" през 2022...

Гърция празнува Цикнопемпти, най-вкусната гръцка традиция

Бойка Атанасова, Атина

Гърция днес празнува Цикнопемпти т.нар. "Димният четвъртък". По традиция всеки пече месо на скара, за да може "димът да изпълни въздуха".

Всяка година празникът се пада в четвъртък, като това не е случайно. В гръцкото православие, постенето през сряда и петък е от изключителна важност, така че четвъртък се оказва най-подходящ ден за Цикнопемпти. Наименованието е образувано от съществителното име „Πέμπτη" (четвъртък) глагола "τσικνίζω" - месото цвърчи, докато го печем.

Този ден е съпроводен и с езьическата традиция, хората да се маскират като зли духове, които да прогонят зимата и настъпващата пролет да събуди природата, като им гарантира успешна реколта.

Ако сте в Атина, Солун или Патра, ще видите скари на тротоара, музика и карнавални костюми. Таверните и дори обикновените магазини изнасят барбекюта пред входовете си. В центъра на Атина, особено около пл. Синтагма и Плака има организирани шествия с традиционни гръцки инструменти и маскирани хора.

