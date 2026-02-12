Гърция празнува Цикнопемпти, най-вкусната гръцка традиция

Гърция днес празнува Цикнопемпти т.нар. "Димният четвъртък". По традиция всеки пече месо на скара, за да може "димът да изпълни въздуха".

Всяка година празникът се пада в четвъртък, като това не е случайно. В гръцкото православие, постенето през сряда и петък е от изключителна важност, така че четвъртък се оказва най-подходящ ден за Цикнопемпти. Наименованието е образувано от съществителното име „Πέμπτη" (четвъртък) глагола "τσικνίζω" - месото цвърчи, докато го печем.

Този ден е съпроводен и с езьическата традиция, хората да се маскират като зли духове, които да прогонят зимата и настъпващата пролет да събуди природата, като им гарантира успешна реколта.

Ако сте в Атина, Солун или Патра, ще видите скари на тротоара, музика и карнавални костюми. Таверните и дори обикновените магазини изнасят барбекюта пред входовете си. В центъра на Атина, особено около пл. Синтагма и Плака има организирани шествия с традиционни гръцки инструменти и маскирани хора.