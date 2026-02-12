Министрите на отбраната на НАТО днес ще обсъдят европейската отбрана и помощта за Украйна на среща в Брюксел

Министрите на отбраната на НАТО ще заседават днес в Брюксел, за да обсъдят европейската отбрана и помощта за Украйна, на фона на натиск върху европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за сигурността при променящите се приоритети на САЩ, предаде ДПА.

Срещата се провежда, след като НАТО обяви, че засилва присъствието си в Арктика и околните райони на фона на спора около Гренландия, довел до разрив между САЩ и европейските съюзници, посочи БТА.

Очаква се на днешната среща Пентагонът да бъде представен от заместник-министъра на отбраната Елбридж Колби. Така министърът на отбраната Пийт Хегсет става вторият член на американския кабинет, който пропуска среща на алианса през последните месеци, след като държавният секретар Марко Рубио не присъства на срещата на външните министри през декември.

На форума ще участва и украинският министър на отбраната Михайло Федоров. Това ще бъде първото му участие след встъпването му в длъжност през януари.

В края на официалната среща Германия и Великобритания ще съпредседателстват заседание на най-близките съюзници на Украйна с цел да съберат нови ангажименти за военна подкрепа.

Междувременно върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас изрази подкрепа за съвместно европейско заемане на средства за финансиране на по-високи разходи за отбрана дни преди началото на Мюнхенската конференция по сигурността.

Общото заемане на средства би направило кредитите „по-евтини за всички държави членки на ЕС", каза Калас в интервю вчера.

ЕС вече пое съвместен дълг по време на пандемията от КОВИД-19 и, както и тогава, Европа отново е изправена пред заплаха, засягаща целия континент, заяви Калас, която е сред най-острите критици на руския президент Владимир Путин.

Германия отдавна поддържа позицията, че разходите за отбрана трябва да се финансират чрез националните бюджети, но дори в Берлин се признава, че подобни мащабни разходи могат да бъдат покрити само чрез дълг, заяви бившият външен министър Зигмар Габриел.