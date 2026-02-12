Лидерите на страните от ЕС ще обсъдят възможностите за противодействие на опитите за икономическа принуда

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС се събират днес на неофициално заседание в Белгия за обсъждане на възможностите за противодействие на външните опити за икономическа принуда и за задълбочаване на европейския единен пазар.

Не се предвижда заседанието да завърши с официални заключения. Срещата ще се състои в замък от 16-и век в близост до границите с Германия и Нидерландия, на стотина километра източно от Брюксел, посочи БТА.

В днешната геополитическа среда укрепването на нашия единен пазар е все по-неотложна стратегическа задача, посочи в писмото си с покана до участниците в срещата председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Трябва да направим повече, за да намалим националните пречки и да променим законодателството, за да бъде по-благоприятно за инвестиции, иновации и растеж. Ускоряването на работата по Съюза на спестяванията и инвестициите също ще бъде част от тези усилия, поясни той.

Европа е отворена за търговия, но това не бива да се бърка със слабост, трябва да защитим нашите дружества от нелоялна конкуренция, настоя коща. По неговите думи на заседанието се предвижда участниците да обсъдят как ЕС да действа в свят на засилена и невинаги справедлива икономическа конкуренция, как да реагира на икономическата принуда и да намали икономическата зависимост, особено при суровините и технологиите, как да подобри устойчивостта си срещу икономическите зависимости.