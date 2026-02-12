ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Сандов: Посетих хижа "Петрохан" през 2022...

Мицотакис и Ердоган подписаха 7 ключови споразумения в Анкара

Бойка Атанасова, Атина

снимка: РОЙТЕРС

На вчерашната си среща в Анкара, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и турският президент Реджеп Тайип Ердоган затвърдиха двустранните отношения, подчертавайки, че съществуващите различия са „преодолими" чрез международното право.

Лидерите сключиха сделки за сътрудничество в сектори като инвестиции, морски транспорт, управление на бедствия, култура, здравеопазване и технологии.

Потвърден бе ангажиментът за удвояване на двустранния търговски обмен до 10 милиарда евро.

Отчетено бе значително намаляване на миграционните потоци (с близо 60%) и бе обсъдено продължаването на програмата за краткосрочни визи за турски граждани за 12 егейски острова.

Обсъдени бяха конфликтите в Газа и Украйна, като Ердоган акцентира върху необходимостта от двудържавно решение за Близкия изток.

Относно Кипърският въпрос, Мицотакис посочи, че инициативите на ООН създават „прозорец на възможност" за рестартиране на диалога, въпреки че позициите на двете страни остават непроменени.

Срещата се проведе в рамките на 6-ия Висш съвет за сътрудничество, като и двамата лидери се съгласиха да поддържат отворени каналите за комуникация за избягване на бъдещи кризи.

снимка: РОЙТЕРС

