Косовският парламент одобри ново правителство на премиера Албин Курти

1688
Албин Курти СНИМКА: Facebook / Albin Kurti

Новият парламент на Косово снощи одобри ново правителство, водено от премиера Албин Курти, с което сложи край на продължилия година политически застой, предаде Асошиейтед прес.

Депутатите подкрепиха кабинета на Курти с 66 гласа „за" срещу 49 „против" в 120-местния парламент. Гласуването бе проведено часове, след като Събранието се събра на първото си заседание след предсрочните избори през декември, посочи БТА.

Курти си осигури нов мандат, след като неговото Движение „Самоопределение" спечели 57 места в парламента на изборите през декември.

Партията сформира коалиция с няколко етнически малцинствени групи.

В изказването си пред парламента Курти обеща да се бори с корупцията и да инвестира в отбраната на държавата с население около два млн. души.

По-рано вчера депутатите избраха бившата министърка на правосъдието Албулена Хаджиу за председател на парламента.

Албин Курти СНИМКА: Facebook / Albin Kurti

