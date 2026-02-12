Синдикатите в Северна Македония организират блокада на сградите на работодателските организации в Скопие

Съюзът на синдикатите в Северна Македония организира блокада на сградите, в които се помещават Стопанската камара, Организацията на работодателите и Бизнес конфедерацията в Скопие, по начина, по който преди ден блокира парламента на страната. Искането на протестиращите остава увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро, както и увеличаване на заплатите в страната с по 100 евро.

И в този случай по думите на председателя на Съюза на синдикатите Слободан Трендафилов блокадите ще бъдат направени с по 21 представители на синдиката, колкото е необходимо съгласно законовия минимум за подобен вид протести, посочи БТА.

„Пред Стопанската камара ще блокираме шефове, които от 36 години блокират работниците. Шефове, които отказваха да увеличат заплатите на работниците, да увеличат минималната работна заплата, и които се оплакват, че квалифицирани работници напускат (Северна) Македония и не могат да ги задържат. Ще блокираме шефове, които се плашат от правителството и политическите партии", обяви на пресконференция вчера Трендафилов, който призова работниците, които не са на работа, да се присъединят към блокадата.

С искане за увеличаване на заплатите в края на януари Съюзът на синдикатите проведе протест по улиците на Скопие, във вторник блокира сградата на парламента, а на 17 февруари е планирано блокиране и на сградата на правителството в Северна Македония. След осъществяването на блокадите от синдиката планират организиране на нов протест, като за да постигнат по-голямо представителство, той ще се проведе в неработен ден и в него ще участват работници от цялата страна. От Съюза на синдикатите обмислят и обявяване на обща стачка.