Израелски заселници разрушиха 15 палестински къщи на Западния бряг

Израелски заселници разрушиха около 15 палестински къщи и заграждение за добитък в село, близо до Йерихон на Западния бряг, съобщиха жители пред Франс прес снощи.

Сградите в Ал Дюк aт Тахта, включително ламаринени колиби, са разрушени или са понесли значителни щети, посочи БТА.

„Дойдоха около 50 заселници и изгониха всички преди да разрушат домовете ни", каза пред АФП Мустафа Каабнех. „След това взеха всичко, дори пилетата", добави той.

По думите му повечето заселници са били въоръжени и маскирани и са били придружени от израелски военен автомобил и булдозер.

Според 23-годишния Басем Каабнех нападателите са били жени и деца, изкарвали са семейства от домовете им и са заграбвали личните им вещи.

Селото е разположено в Зона С на окупирания Западен бряг, която е под контрола на Израел, съгласно споразуменията от Осло през 1990 г., каза друг жител – Джихад Махалес.

Израелската армия разрушава жилища в селото, за които твърди, че са незаконно построени.