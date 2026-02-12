Временният премиер на Бангладеш за изборите: Краят на кошмара и началото на една нова мечта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временният министър-председател на Бангладеш Мохамед Юнус изрази задоволство от произвеждането на парламентарните избори в страната година и половина след свалянето от власт на бившата министърка Шейх Хасина, като приветства "края на кошмара и началото на една нова мечта", предаде Франс прес.

"Това е много радостен ден за всички нас", заяви пред журналисти лауреатът на Нобеловата награда за мир, след като гласува в столицата Дака. "Отхвърлихме миналото, едно кошмарно минало. Днес поемаме по пътя към един нов Бангладеш", допълни Юнус.

Гражданите на Бангладеш ще изберат днес 350 депутати на еднокамарния парламент (Националното събрание), предаде БТА.

В отсъствието на партията на Шейх Хасина, която беше забранена, нейните двама исторически съперници - коалицията, оглавявана от ислямистите на "Джамаат и Ислами" с лидер 67-годишния Шафикур Рахман и Националистическата партия на Бангладеш, предвождана от 60-годишния Тарик Рахман си оспорват победата.

Жителите на Бангладеш с право на глас, които наброяват 127 млн. души, ще трябва да гласуват и на референдум за приемането на харта от институционални реформи, предложени от Мохамед Юнус, за да се предотврати завръщането на автократичен режим.

"Призовавам всички вас да участвате в референдума, не гласувайте само за вашите депутати", настоя временният премиер.

Извоювана с много усилия от политическите партии след продължителни преговори, "Юлската харта" предвижда ограничаването на броя на мандатите на министър-председателя до два, създаването на втора камара на парламента и засилването на правомощията на президента.

Много избиратели признаха, че не им е лесно да разберат някои от мерките, които имат твърде технически характер.

"Това е първият референдум, в който участвам, не прочетох целия документ и всички мерки, но въпреки това гласувах", посочва пред АФП 46-годишната Афроза Бегум.

"Мисля, че да гласуваш с "да" на референдума отразява духа на борбеността", заяви, от своя страна, 25-годишният Йеасин Арафат Емон. "Това ще способства налагането на така желаните реформи на държавните институции", допълва той.

Ако хартата бъде приета успешно след гласуване с обикновено мнозинство, тя "ще бъде задължителна за партиите победителки", въпреки че първо трябва да бъде одобрена от новия парламент, преди да влезе в сила, уточнява АФП.