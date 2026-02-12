Запрянов: ЕС трябва да задълбочи сътрудничеството си в отбраната и да има последователна дипломатическа позиция

„Европейският съюз трябва да задълбочи сътрудничеството си в областта на сигурността и отбраната с ключови сходно мислещи партньори и да има ясна и последователна дипломатическа позиция, за да остане надежден фактор в глобалната сигурност". Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов на заседанието на Съвета „Външни работи" на Европейския съюз във формат министри на отбраната, чиято основна тема бе продължаването на военната подкрепа за Украйна и интегрирането на отбранителната ѝ индустрия в Европейската отбранителна технологична и индустриална

Форумът се проведе на 11 февруари, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Европейската комисия изрази удовлетворение от включването на Украйна в инвестиционните планове на петнадесет от страните бенефициенти по инструмента SAFE. Представени бяха идеи за подпомагане на Украйна чрез средства на Европейската инвестиционна банка. Разгледани бяха възможностите за участие на страната и в други инициативи на ЕС в областта на отбраната.

„Бързото и ефективно асоцииране на Украйна в съответните инициативи, включително Европейската програма за отбранителна индустрия, SAFE, Европейския фонд за отбрана и бъдещия Фонд за конкурентоспособност на ЕС остава без алтернатива за европейската сигурност. Ние трябва да се възползваме от капацитета за иновации и бойния опит на Украйна", подчерта министър Запрянов в своето изказване пред форума. По отношение правилата за изразходване на частта за военна помощ от заема за Украйна за 2026-2027 г. България се застъпи за гъвкавост и бързина, които да позволят на Украйна спешно придобиване на отбранително оборудване за нейните неотложни нужди, както от украинския и европейския отбранителен пазар, така и – при необходимост – от трети страни.

По време на работна вечеря относно стратегическите перспективи за 2026 г. министрите на отбраната от ЕС дискутираха предизвикателствата пред отбранителната готовност на Съюза, изпълнението на Бялата книга за европейска отбранителна готовност и инициативите от Пътната карта към нея. В своето изказване министър Запрянов подчерта значението, което отдаваме на защитата на въздушните, морските и сухопътните граници на ЕС с фокус върху източния фланг и Черно море. Той изтъкна ролята на новите инструменти на ЕС в подкрепа на изграждането на отбранителни способности, сред които SAFE, Европейската програма за отбранителна индустрия и др.

Министър Запрянов обърна специално внимание на новия законодателен пакет за военната мобилност, като изрази очакване за съществено европейско финансиране на инфраструктура с двойна употреба в рамките на новата Многогодишна финансова рамка (2028-2035 г.).

Откроена бе и стратегическата значимост за военната мобилност на паневропейския Коридор № 8, както и изграждането на транспортни коридори по направлението юг-север.

Съвет „Външни работи/Отбрана" прие изпълнителни решения, даващи зелена светлина за реализацията на първите осем национални инвестиционни плана по инструмента SAFE, включително и този, внесен от нашата страна.