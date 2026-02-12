Турският външен министър: САЩ са готови да толерират известно обогатяване на уран от иранска страна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съединените щати и Иран демонстрират гъвкавост по отношение на евентуална ядрена сделка, като Вашингтон изглежда „склонен" да толерира известно обогатяване на уран от иранска страна, заяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан в интервю за „Файненшъл таймс", публикувано в четвъртък и цитирано от Ройтерс.

„Положително е, че американците изглеждат склонни да толерират иранско обогатяване (на уран) в ясно определени граници", каза Фидан, който взе участие в разговори както с Вашингтон, така и с Техеран, посочи БТА.

„Сега иранците признават, че трябва да постигнат споразумение с американците, а американците разбират, че иранците имат определени граници. Безсмислено е да се опитват да ги нарушат", заяви турският външен министър.

Досега Вашингтон настояваше Иран да се откаже от запасите си от уран, обогатен до 60 процента чистота, което е на една малка стъпка от оръжейния клас с чистота от 90 процента.

Президентът на Иран Масуд Пезешкян е заявявал, че Иран ще продължи да изисква вдигане на финансовите санкции срещу него и настоява за правата си в ядрената сфера, включително обогатяване на уран.

Пред „Файненшъл таймс" Фидан каза, че вярва, че Техеран „искрено желае да постигне действително споразумение" и би приел ограничения на нивата на обогатяване и стриктен режим на инспекции, както беше при споразумението със САЩ и други страни от 2015 г.

Турският външен министър обаче предупреди, че разширяването на разговорите между Иран и САЩ и към въпроса за балистичните ракети би довело до „нищо друго, освен още една война".

Държавният департамент на САЩ и Белият дом не са отговорили незабавно на молба за коментар на интервюто на Фидан.