ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха две отровени кучета в Бобов дол

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22272753 www.24chasa.bg

Бивш южнокорейски вътрешен министър е осъден на 7 години затвор за участие в опит за преврат

928
Снимка: Pixabay

Южнокорейски съд осъди бившия министър на вътрешните работи Ли Сан-мин на седем години затвор за ролята му в неуспешния опит на бившия президент Юн Сук-йол да обяви военно положение в страната през декември 2024 г., предаде Ройтерс.

Централният окръжен съд в Сеул призна 61-годишния Ли за виновен в участие в бунт, тъй като е предал инструкции на полицията и пожарната да прекъснат електро- и водоснабдяването на медиите. Той също така е извършил лъжесвидетелство, като е отрекъл, че е предприел тези действия по време на процедурата по импийчмънт на Юн, според съдията, посочи БТА.

„Използването на физическа сила срещу медиите, критикуващи правителството, отслабва обществената опозиция срещу въстанието, което улеснява осъществяването на заговора", заяви съдията Рю Кьон-джин.

Миналия месец специалните прокурори поискаха 15-годишна присъда, като изтъкнаха, че бившият министър на вътрешните работи е изиграл решаваща роля в бунта – твърдения, които Ли отрече.

Ли е в ареста от август, след като съдът одобри задържането му. Той е вторият член на кабинета на Юн, осъден за ролята си в обявяването на военно положение, след като бившият министър-председател Хан Дък-су беше осъден на 23 години затвор през януари.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание