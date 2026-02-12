Бивш южнокорейски вътрешен министър е осъден на 7 години затвор за участие в опит за преврат

Южнокорейски съд осъди бившия министър на вътрешните работи Ли Сан-мин на седем години затвор за ролята му в неуспешния опит на бившия президент Юн Сук-йол да обяви военно положение в страната през декември 2024 г., предаде Ройтерс.

Централният окръжен съд в Сеул призна 61-годишния Ли за виновен в участие в бунт, тъй като е предал инструкции на полицията и пожарната да прекъснат електро- и водоснабдяването на медиите. Той също така е извършил лъжесвидетелство, като е отрекъл, че е предприел тези действия по време на процедурата по импийчмънт на Юн, според съдията, посочи БТА.

„Използването на физическа сила срещу медиите, критикуващи правителството, отслабва обществената опозиция срещу въстанието, което улеснява осъществяването на заговора", заяви съдията Рю Кьон-джин.

Миналия месец специалните прокурори поискаха 15-годишна присъда, като изтъкнаха, че бившият министър на вътрешните работи е изиграл решаваща роля в бунта – твърдения, които Ли отрече.

Ли е в ареста от август, след като съдът одобри задържането му. Той е вторият член на кабинета на Юн, осъден за ролята си в обявяването на военно положение, след като бившият министър-председател Хан Дък-су беше осъден на 23 години затвор през януари.