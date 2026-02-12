Вижте как американски и британски медии коментират изслушването за досиетата „Епстийн“

Министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди снощи влезе в пререкания със законодатели от Демократическата партия по време на изслушване пред Комисията по правосъдие на Камарата на представителите, пише в. „Гардиън". Тя направи това в опит да защити действията на министерството на правосъдието на САЩ във връзка с досиетата по случая с Джефри Епстийн, коментира вестникът.

След като публикува досиетата след изтичането на установения в закона срок, министерството на правосъдието беше подложено на интензивни критики както за това, че не е редактирало имената на някои от жертвите, така и за това, че е редактирало без обяснение имената на хора, които може да са извършили престъпления, отбелязва изданието.

Досиетата разкриха, че хора, близки до президента Доналд Тръмп – включително министърът на търговията Хауърд Лътник, бившият републикански стратег Стив Банън и Илон Мъск – са имали по-близки връзки с Епстийн, отколкото се предполагаше досега, отбелязва вестникът.

Бонди беше разкритикувана за начина, по който прокуратурата е действала по случая с досиетата „Епстийн", пише британският в. „Телеграф".

През февруари миналата година тя заяви, че разполага със „списъка с клиенти" на Епстийн, но по-късно прокуратурата обяви, че такъв списък не съществува, припомня изданието.

Министерството на правосъдието публикува три милиона досиета миналия месец, едва след като законодатели от двете основни американски партии внесоха законопроект, който предвиждаше ведомството да бъде задължено направи това, коментира „Телеграф".

Напрежението почти веднага прерасна в пререкания по време на снощното изслушване, след като конгресмени поискаха от Бонди да обясни защо министерството на правосъдието не е заличило напълно имената и личната информация на жертвите на Епстийн от публикуваните миналия месец досиета, пише в. „Вашингтон Пост".

Бонди отказа да се извини на жертвите на Епстийн, които бяха седнали зад нея в залата на Комисията по правосъдие и вместо това поиска демократите да се извинят на президента Тръмп, пише „Ню Йорк таймс".

Тя имитира една от любимите тактики на президента и преминаваше в атака всеки път, когато ѝ бяха задавани трудни въпроси, даваше възможно най-малко подробности и не признаваше каквито и да било грешки, коментира вестникът. За сметка на това обаче Бонди многократно засвидетелства лоялност и възхищение към президента, който упражнява пряк контрол върху действията на ведомството ѝ, отбелязва „Ню Йорк таймс".

Бонди отправи груби обиди срещу законодателите от Демократическата партия, които поставиха под въпрос решенията ѝ и многократно настоя, че министерство на правосъдието е било несправедливо оклеветено от демократите и от противниците на Тръмп, коментира „Вашингтон пост".

Тя често се опитваше да пренасочи вниманието към усилията на прокуратурата за намаляване на престъпността - тема, която ѝ спечели похвали от републиканците, посочва изданието.

В крайна сметка острата размяна на реплики по време на продължилото четири часа изслушване демонстрира до каква степен темата за досиетата „Епстийн", които до неотдавна бе смятана за конспиративна теория, се е превърнала в една от основните теми в американската политика, коментира „Ню Йорк таймс".