Косово с ново правителство от 19 министерства

На извънредно заседание късно снощи косовският парламент избра новото правителство на страната начело с лидера на Движението "Самоопределение" Албин Курти, след като по-рано конституира десетия законодателен орган и избра Албулена Хаджиу за председател на парламента, предаде косовското издание "Коха диторе".

Кабинетът на Курти получи подкрепата на 66 депутати при 49 гласа "против" и без въздържали се. Управляващото мнозинство беше осигурено от движението на Курти, което спечели 51 процента от гласовете на изборите на 28 декември, т.е. 57 парламентарни места в 120-членния парламент. Демократическата партия на Косово получи 22 мандата, Демократичният алианс на Косово – 15, Алиансът за бъдещето на Косово – шест, докато 20 места са запазени за малинствените общности. Без значение дали преминават прага от 5 процента за влизане в парламента, косовските сърби получават 10 от тези места, а останалите 10 мандата са за етническите турци, бошняци, роми, ашкалии, египтяни и горани в Косово, посочи БТА.

Новото правителство, известно вече като "Курти 3", ще има 19 министерства – с четири повече спрямо предходния мандат, отбелязва изданието. В структурата му са включени трима заместник министър-председатели. Първи заместник министър-председател и министър на външните работи и диаспората е Глаук Конюфца, втори заместник министър-председател и министър на правосъдието – Доника Гервала, а трети заместник министър-председател по въпросите на малцинствата и сътрудничеството – Фикрим Дамка.

Министър на финансите остава Хекуран Мурати. Ресорът на отбраната поема Еюп Мачедонци, на вътрешните работи – Джелал Свечла, а на здравеопазването – Арбен Вития. Министерството на образованието и науката ще бъде ръководено от Хайрула Чеку, на културата и туризма – от Саранда Богуевци, а на спорта и младежта – от Блерим Гашани.

Министър на икономиката е Артане Ризваноли, а новият министър на промишлеността, предприемачеството, търговията и иновациите е Мимоза Кусари-Лила. Инфраструктурата и транспорта поема Димал Баша, земеделието – Арменд Муя, околната среда и пространственото планиране – Фиторе Пацоли, местната администрация – Елберт Красничи, публичната администрация и дигитализацията – Лулъзон Ягджиу. Министерството на труда, семейството и ценностите на Освободителната война ще бъде оглавено от Андин Хоти. За министър на общностите и завръщането е назначен Ненад Рашич от "Сръбска листа", а на регионалното развитие – Расим Демири.

Част от министрите от предишния кабинет не бяха преназначени, отбелязва "Коха диторе". Бившият министър на промишлеността Розета Хайдари заяви, че решението за нов човек на поста ѝ е взето съвместно с премиера, а досегашният министър на образованието Арберие Нагавци съобщи, че ще остане депутат и ще поеме други ангажименти.

В първото си изявление пред депутатите Курти очерта приоритети, сред които засилване на отбранителните способности и инвестиции в сектора в размер на 1 милиард евро.

Новото правителство встъпва в длъжност след близо година институционална блокада и почти два месеца след предсрочните избори, припомня "Коха диторе". Косово изпадна в политическа криза след парламентарните избори на 9 февруари 2025 г., тъй като не успя да състави правителство, което доведе до предсрочен парламентарен вот в края на същата година.