Виталий Кличко: Близо 2600 жилищни сгради в Киев са без отопление след руските удари

Близо 2600 жилищни сгради в украинската столица Киев са останали без отопление след руска атака през нощта, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

По думите му са засегнатите сгради в четири района на столицата. Над 1100 жилищни блока продължават да са без отопление и в резултат на предишни атаки, добави Кличко, посочи БТА.

Междувременно украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла 24 балистични ракети, една крилата ракета и 219 дрона при нощните си удари срещу Украйна. Системите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 16 ракети и 197 дрона, посочиха въоръжените сили в публикация в приложението „Телеграм".

Основни мишени на атаката са били градовете Киев, Харков, Днепър и Одеса. Украинският вицепремиер Олексий Кулеба съобщи, че близо 300 000 души в града са без електричество и вода вследствие на ударите. 200 жилищни сгради в града са и без отопление, както и 10 000 потребители в град Днепър.

Украинската енергийна компания ДТЕК заяви, че руските удари са били насочени срещу неин ТЕЦ. "Това е единадесетата масирана атака срещу ТЕЦ-овете на компанията от октомври 2025 г.", се казва още в изявлението в Телеграм.