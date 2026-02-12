ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Космическият туризъм вече не е научна фантастика

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Идеята обикновени хора да пътуват в Космоса дълго време звучеше като сюжет от научната фантастика. Днес обаче тя постепенно се превръща в реален бизнес. На 22 януари пекинската компания „Interstellor" представи пълномащабен тестов модул на своя пилотиран космически кораб „Interstellor-1" по време на глобално събитие, посветено на старта на програмата ѝ за космически туризъм, пише КМГ. Компанията обяви и първите си регистрирани клиенти, като сред тях е актьорът Хуан Дзин'ю, получил символичния номер „космически турист № 9".

Фирмата планира да започне пилотирани суборбитални полети до 2028 г., а предварителната продажба на билети вече е в ход. Над дузина бъдещи туристи са подписали договори. Това показва, че интересът към новия пазар не е само медиен шум, а реално търсене.

Предстоящият първи суборбитален полет бележи важен преход в развитието на китайския космическия сектор, чиито дейности постепенно излизат от рамките на чисто държавни научни програми и навлизат в нов индустриален цикъл, движен от пазарни механизми. Космическият туризъм се очертава като един от двигателите на тази трансформация.

С развитието на частните космически компании пътуването извън атмосферата вече не е запазена територия само за професионални астронавти. Но какво всъщност означава „космически туризъм" и какви изисквания трябва да покрива един бъдещ пътник?

Според Пан Дзихао, говорител на Китайската национална космическа програма, участниците в суборбитални полети не се нуждаят от подготовката на професионални астронавти. Въпреки това са необходими добро здравословно състояние и базова физическа издръжливост.

Кандидатите не трябва да страдат от сериозни хронични заболявания и трябва да имат стабилна сърдечна и белодробна функция. По време на полета тялото изпитва натоварване от 3-4G – сила, равна на три до четири пъти собственото тегло – както и кратки периоди на безтегловност. По думите на експерта, това е сравнимо с натоварването при екстремни увеселителни атракциони. С подходяща предварителна тренировка повечето здрави възрастни хора биха могли да отговорят на тези изисквания.

В момента космическият туризъм остава елитна услуга, но цените вероятно ще намаляват с развитието на технологиите. Пан Дзихао прогнозира, че в рамките на около две десетилетия билетите могат да поевтинеят до 50 000-100 000 юана, което би превърнало космическото пътуване в нишова, но по-достъпна форма на луксозен отдих.

Според главния дизайнер на „Interstellor-1" Джан Миндзие проектът за многократно използваем суборбитален кораб вече е преминал ключови проверки и е получил национално одобрение. Компанията е завършила мащабните тестове на системите за кацане и планира през 2026 г. да изпита критични технологии като аварийни системи, контрол на средата за живот и защита на екипажа.

През 2027 г. са предвидени съвместни безпилотни тестове с търговски ракетни оператори. Ако два такива полета преминат успешно, пилотираните мисии могат да започнат още през 2028 г.

В доклада за работата на правителството за 2025 г. търговските космически полети за първи път бяха определени като стратегическа нововъзникваща индустрия. В рамките на Националната космическа администрация беше създаден специален отдел за тяхното развитие. Целта е да се ускори внедряването на многократно използваеми ракети и да се стимулират нови пазари, включително космическият туризъм.

Съчетаването на технологични иновации, инвестиции и институционална подкрепа показва, че Космосът постепенно се превръща не само в поле за научни изследвания, но и в нова икономическа територия.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

