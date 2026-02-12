Китай актуализира базовата година за индекса на потребителските цени на 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай публикува данни за индекса на потребителските цени (CPI), изчислени на база 2025 г. Целта е по-точно отразяване на промените в потреблението и пазарната среда, пише КМГ.

Съгласно националната практика базовата година за CPI и индекса на производствените цени се обновява на всеки пет години. От тази година ценовите индекси ще се изчисляват спрямо 2025 г.

CPI измерва ценовите промени на представителна „фиксирана кошница" от стоки и услуги, които домакинствата потребяват редовно. С развитието на икономиката и обществото структурата на потреблението се изменя, което налага корекции в тежестите на отделните категории.

Новите тегла за осемте основни групи са следните: храни, тютюневи изделия, алкохол и хранене навън – 29,5%; жилища – 22,1%; транспорт и комуникации – 14,3%; образование, култура и развлечения – 11,4%; здравеопазване – 8,9%; битови стоки и услуги – 5,5%; облекло – 5,4%; други стоки и услуги – 2,9%.