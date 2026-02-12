ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин: Тайванският президент е създател на кризи и...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22273200 www.24chasa.bg

Китай актуализира базовата година за индекса на потребителските цени на 2025 г.

КМГ

1380
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай публикува данни за индекса на потребителските цени (CPI), изчислени на база 2025 г. Целта е по-точно отразяване на промените в потреблението и пазарната среда, пише КМГ.

Съгласно националната практика базовата година за CPI и индекса на производствените цени се обновява на всеки пет години. От тази година ценовите индекси ще се изчисляват спрямо 2025 г.

CPI измерва ценовите промени на представителна „фиксирана кошница" от стоки и услуги, които домакинствата потребяват редовно. С развитието на икономиката и обществото структурата на потреблението се изменя, което налага корекции в тежестите на отделните категории.

Новите тегла за осемте основни групи са следните: храни, тютюневи изделия, алкохол и хранене навън – 29,5%; жилища – 22,1%; транспорт и комуникации – 14,3%; образование, култура и развлечения – 11,4%; здравеопазване – 8,9%; битови стоки и услуги – 5,5%; облекло – 5,4%; други стоки и услуги – 2,9%.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)