КМГ: Китай и САЩ поддържат тесен диалог по търговско-икономическите въпроси

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Китай и Съединените щати поддържат тесни контакти на всички равнища чрез механизма за търговско-икономически консултации, заяви на пресконференция днес говорителят на Министерството на търговията на Хъ Ядун, цитиран от КМГ.

Коментарът му бе в отговор на въпрос относно информацията, че представители на Финансовото министерство на САЩ са имали миналата седмица разговори в Пекин с китайски представители във връзка с подготовката за предстояща среща на високо ниво.

По думите на Хъ Ядун двете страни обменят своевременно мнения по изпълнението на договореностите от срещата на държавните глави в Пусан и резултатите от търговско-икономическите консултации в Куала Лумпур, както и по въпроси, представляващи взаимен интерес.

Китай изразява готовност да засили диалога със САЩ, да управлява по подходящ начин различията и да разширява прагматичното сътрудничество, с цел стабилно и устойчиво развитие на двустранните икономически отношения, подчерта говорителят.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

