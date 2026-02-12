Китайският премиер призова за цялостен тласък в иновациите и приложението на изкуствения интелект

Китайският премиер Ли Цян призова за всеобхватно ускоряване на технологичните иновации, индустриалното развитие и практическото приложение на изкуствения интелект с цел формиране на нови висококачествени производителни сили и насърчаване на устойчив икономически растеж, пише КМГ.

Според него Китай трябва точно да оцени глобалните тенденции в сектора и да насърчи пробиви по цялата технологична верига, както и широко внедряване на решения в различни икономически и социални сфери.

Ли Цян подчерта необходимостта от стратегическо планиране на нови технологии и пътища за развитие, ускоряване на мащабното и търговско приложение на AI, както и по-добра координация на ключови ресурси – от данни и изчислителна мощ до енергийно обезпечаване. Той призова също за разширяване на международния технологичен обмен и усъвършенстване на управлението на изкуствения интелект чрез подобряване на законодателството, стандартите и етичните рамки. Сред приоритетите също така са изграждането на отворена и приобщаваща среда и подготовката на по-широк кръг висококвалифицирани специалисти.