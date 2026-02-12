ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виктор Орбан: Унгария ще продължи да насърчава диалога и сътрудничеството между Европа и Китай

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 11 февруари в Будапеща унгарският министър-председател Виктор Орбан се срещна с китайския външен министър Уан И, пише КМГ.

По време на разговора им, Уан И посочи, че китайско-унгарските отношения се основават на взаимно уважение, равнопоставеност и взаимноизгодно сътрудничество и притежават силна вътрешна динамика и широко пространство за развитие. Той приветства готовността на унгарската страна да продължи да реализира ползи от китайската модернизация, споделяйки по така възможности и насърчавайки общото развитие. По думите му Пекин разчита Будапеща и занапред да оказва твърда подкрепа по въпроси, засягащи ключовите интереси на Китай.

Орбан заяви, че Унгария се възхищава на постиженията в развитието на Китай и приветства повече китайски компании да инвестират и да развиват дейност в страната. Той подчерта, че Будапеща твърдо следва политиката за „един Китай" и очаква по-нататъшно задълбочаване на всеобхватното сътрудничество с Пекин. По думите му страната му ще продължи активно да насърчава диалога и сътрудничеството между Европа и Китай.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

