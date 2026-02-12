Блокадата на Ибърската магистрала в Сърбия продължава, фермери от Богатич ще се включат в протеста

Блокадата на Ибърската магистрала при село Мърчаевци близо до Чачак, Централна Сърбия, която започна вчера в 13:00 часа местно време, все още продължава, а производителите на мляко и фермерите, блокирали магистралата, обявяват, че днес тя ще се разшири, предаде регоналната телевизия Ен1.

Те съобщиха пред агенция Бета, че фермери от Богатич ще се включат в протеста днес, блокирайки пътища в техния район, а от 12:00 часа очакват още блокади в различни градове, посочи БТА.

Производителите на мляко и фермерите прекараха нощта в кабините на тракторите, с които блокираха Ибърската магистрала в Мърчаевци, отбелязва Ен1. Те казват, че нощта е преминала спокойно, че от началото на блокадата не е имало инциденти, а полицията осигурява сигурността и пренасочва движението, за да няма забавяне на автомобили по частта от магистралата, която е блокирана.

Към производителите се присъединиха и студенти от Чачак, които дойдоха в колона на блокадата в Мърчаевци снощи около 22:00 часа и прекараха нощта с млекопроизводителите и фермерите.

Млекопроизводителите и фермерите настояват сръбското правителство да осигури защита на вътрешния пазар на мляко и месо, да въведе такси и квоти върху вноса, контрол върху качеството и произхода на млякото и млечните продукти на границата, както и за връщане на изкупните цени на предишното ниво и гарантирано изкупуване от всеки производител.

Те предупреждават, че без спешна реакция от страна на държавата много домакинства няма да оцелеят и че кризата в млечния сектор не се измерва с дни или седмици.

Блокадата на Ибърската магистрала при Мърчаевци (от Белград в посока Косово и Черна гора) беше организирана от чачанската земеделска асоциация "Шайкача" и базираната в Кралево Асоциация на млекопроизводителите от Шумадия и Поморавие, припомня Ен1.