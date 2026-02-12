ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриват специалности по киберсигурност и разрабо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22273271 www.24chasa.bg

Правосъдният министър на САЩ бе подложен на остри критики заради обработката на материалите по случая „Епстийн“

КМГ

1660
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 11 февруари министърът на правосъдието на САЩ Пам Бонди се яви на изслушване пред Комисията по правосъдие към Камарата на представителите, където отговори на въпроси относно спорния начин, по който ведомството ѝ е обработило документите по случая „Епстийн".

По време на изслушването между Бонди и депутати от Демократическата партия нееднократно имаше остри словесни сблъсъци, като редица конгресмени, включително и републикански, изразиха недоволство от действията на министерството. Те посочиха, че въпреки изискванията на федералния закон за публикуване на почти всички свързани материали, ведомството е редактирало и укрило значителен обем документи.

Законодателите заявиха, че мащабът на редакциите далеч надхвърля ограничените изключения, позволени от закон, приет почти единодушно от Конгреса през ноември миналата година.

Министерството на правосъдието е отказало да разкрие и множество други материали, позовавайки се на правни привилегии.

На заседанието присъстваха и част от жертвите.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)