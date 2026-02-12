Правосъдният министър на САЩ бе подложен на остри критики заради обработката на материалите по случая „Епстийн“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 11 февруари министърът на правосъдието на САЩ Пам Бонди се яви на изслушване пред Комисията по правосъдие към Камарата на представителите, където отговори на въпроси относно спорния начин, по който ведомството ѝ е обработило документите по случая „Епстийн".

По време на изслушването между Бонди и депутати от Демократическата партия нееднократно имаше остри словесни сблъсъци, като редица конгресмени, включително и републикански, изразиха недоволство от действията на министерството. Те посочиха, че въпреки изискванията на федералния закон за публикуване на почти всички свързани материали, ведомството е редактирало и укрило значителен обем документи.

Законодателите заявиха, че мащабът на редакциите далеч надхвърля ограничените изключения, позволени от закон, приет почти единодушно от Конгреса през ноември миналата година.

Министерството на правосъдието е отказало да разкрие и множество други материали, позовавайки се на правни привилегии.

На заседанието присъстваха и част от жертвите.