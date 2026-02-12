КМГ: Производството на вятърна и слънчева електроенергия в Китай е нараснало с 25% през 2025 г.

Производството на електроенергия от вятърни и слънчеви източници в Китай е нараснало с 25% на годишна база през 2025 г., сочат публикувани днес данни на Държавното енергийно управление. Делът на тези източници в производството на електроенергия е достигнал 22%, като възобновяемите източници вече осигуряват близо 40% от общото количество, пише КМГ.

От началото на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025) Китай ускорява развитието на новите енергийни мощности, най-вече вятърни и слънчеви. Общият инсталиран капацитет е нараснал 3,4 пъти спрямо края на 2020 г. Само през 2025 г. новоинсталираните мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници е достигнало 452 милиона киловата – ръст от 21% спрямо предходната година.

За изминалите пет години добавеният капацитет от възобновяеми източници възлиза на 1,389 милиарда киловата, което създава стабилна основа Китай да постигне планирания пик на въглеродните емисии преди 2030 г. и целите си за национален принос до 2035 г.