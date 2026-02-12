ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриват специалности по киберсигурност и разрабо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22273313 www.24chasa.bg

Пролетният празник се превръща в глобален културен символ

КМГ

2324
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

След като изрази като „China Travel" („Пътуване в Китай") и „Becoming Chinese" („Да станеш китаец") предизвикаха огромен интерес в чуждите социални мрежи, нов термин – „Chinamaxxing" („максимално китайско") – също набира популярност, пише КМГ. Чуждестранни интернет потребители използват тази леко хиперболизирана формулировка, за да изразят нарастващото си любопитство, внимание и симпатия към Китай.

Данни показват, че в навечерието на Пролетния празник резервациите за входящ туризъм в Китай бележат експлозивен ръст. Самолетните билети са се увеличили над четири пъти на годишна база, а в редица европейски държави ръстът достига двойни стойности. След успешното вписване на празника в списъка на нематериалното културно наследство, индексът на търсене на думата „Пролетен празник" в основни международни търсачки се е повишил от средно 24,65 седмично преди до 37,41 в момента – увеличение от над 50%. Този ръст надхвърля обичайните сезонни колебания и подсказва, че празникът постепенно се превръща от национална традиция в глобален културен знак.

Причината Пролетният празник да влиза в домовете на обикновените хора по света е, че той носи универсални човешки емоции и ценности. Хората празнуват семейното събиране, хармонията между близките и в момента на смяната между старото и новото гледат към бъдещето с надежда и копнеж за по-добър живот. Именно тези споделени стремежи правят Китайската нова година мост, който пресича граници и достига директно до сърцата на хората.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)