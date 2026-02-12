Пролетният празник се превръща в глобален културен символ

След като изрази като „China Travel" („Пътуване в Китай") и „Becoming Chinese" („Да станеш китаец") предизвикаха огромен интерес в чуждите социални мрежи, нов термин – „Chinamaxxing" („максимално китайско") – също набира популярност, пише КМГ. Чуждестранни интернет потребители използват тази леко хиперболизирана формулировка, за да изразят нарастващото си любопитство, внимание и симпатия към Китай.

Данни показват, че в навечерието на Пролетния празник резервациите за входящ туризъм в Китай бележат експлозивен ръст. Самолетните билети са се увеличили над четири пъти на годишна база, а в редица европейски държави ръстът достига двойни стойности. След успешното вписване на празника в списъка на нематериалното културно наследство, индексът на търсене на думата „Пролетен празник" в основни международни търсачки се е повишил от средно 24,65 седмично преди до 37,41 в момента – увеличение от над 50%. Този ръст надхвърля обичайните сезонни колебания и подсказва, че празникът постепенно се превръща от национална традиция в глобален културен знак.

Причината Пролетният празник да влиза в домовете на обикновените хора по света е, че той носи универсални човешки емоции и ценности. Хората празнуват семейното събиране, хармонията между близките и в момента на смяната между старото и новото гледат към бъдещето с надежда и копнеж за по-добър живот. Именно тези споделени стремежи правят Китайската нова година мост, който пресича граници и достига директно до сърцата на хората.