Част от магистрала се срути в Португалия след обилните валежи, евакуирани са 3000 души (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Част от магистрала се срути снощи в Португалия, след като обилните валежи и наводнения доведоха до скъсването на дига, а властите евакуираха около 3000 души в северната част на страната, предаде Ройтерс.

Една от дигите край брега на река Мондего близо до град Коимбра се скъса близо до подпорна колона на магистралата между Лисабон и Порто, каза кметицата на Коимбра Ана Абруньоса, посочи БТА.

„Коимбра и околните градове изпитват много тежки проблеми заради наводненията, някои са изолирани... Обстановката е изключително нестабилна", заяви тя пред националната телевизия Ере Те Пе.

Премиерът Луиш Монтенегро по-рано заяви пред репортери, че властите са „на границата на капацитета да задържат тези води".

Градските власти в Коимбра наредиха късно снощи евакуацията на 3000 души, като предпазна мярка заради риска реката да прелее. Евакуацията продължава и днес.

Официален представител от местната гражданска защита каза, че има опасност заради валежите язовирът „Агиейра" на около 35 километра североизточно от Коимбра „да прелее, да скъса дигите и да предизвика още наводнения".

Срутила се е част от някогашната градска стена, намираща се на хълм край едно от най-старите университетски градчета в Европа, отбелязва Ройтерс.

Поредица от бури засегнаха предимно централната и южната част на страната от края на миналия месец. Те разрушиха покриви на къщи, предизвикаха наводнения в няколко града и оставиха стотици хиляди потребители без ток в продължение на няколко дни. Най-малко 15 души загинаха вследствие на бурите.

След като бурите тази седмица утихнаха, метеорологично явление, наречено „атмосферна река", донесе огромни количества влага от тропиците, в резултат на което обилни валежи засегнаха и северната част на страната.