Великобритания обеща близо 700 млн. долара за отбраната на Украйна, включително за ракети

Обединеното кралство ще предостави на Украйна над 500 милиона британски лири (около 575 милиона евро) за нови отбранителни ракети и системи, обяви днес британското министерство на отбраната, цитирано от Пи Ей медия/ДПА.

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че Обединеното кралство за първи път ще предостави 150 млн. британски лири за натовския "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL), програма, предназначена да гарантира бързото доставяне на ракети за противовъздушна отбрана в Украйна, посочи БТА.

Още 1000 леки многофункционални ракети, произведени в Белфаст, ще бъдат доставени в Украйна по силата на сделка на стойност 390 млн. британски лири.

Съобщението идва, докато Хийли е съдомакин на срещи в Брюксел с 50-те държави от Контактната група за отбрана на Украйна и министрите на отбраната на НАТО.

Хийли и германският министър на отбраната Борис Писториус ще бъдат съпредседатели на срещата, на която ще присъстват украинският министър на отбраната Михаил Федоров и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

В рамките на схемата PURL страните от НАТО работят заедно, за да закупуват от САЩ отбранително оборудване за Украйна, припомня Пи Ей медия.

Министърът на отбраната Хили заяви: "С наближаването на петата година след пълномащабната инвазия на (Владимир) Путин Обединеното кралство и нашите съюзници са по-решени от всякога да подкрепят Украйна. Гордея се с продължаващото лидерство на Обединеното кралство и с удоволствие потвърждавам нов пакет от половин милиард лири за противовъздушна отбрана, включително 150 милиона лири за PURL, за да помогнем на украинците да се защитят от безмилостните атаки с дронове и ракети на Путин."