ФНА: Филипините не се опитват да сплашат Китай и призоваха за дипломация

Филипински сенатори уточниха, че Сенатът не се опитва да сплашва Китай, като подчертаха единната позиция на институцията в защита на националния суверенитет, и призоваха Манила и Пекин да търсят дипломатически диалог за намаляване на напрежението, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Сенатор Джоузеф Виктор Ехерсито отхвърли твърденията, че филипинските законодатели провокират конфликт, като заяви, че действията на Сената са продиктувани единствено от защитата на националния интерес. "Трябва да изчерпим всички дипломатически средства. Не искаме война. Не бива да се хвърлят обвинения към сенаторите, че подкрепят война, само защото са критични към Китай. Ние просто отстояваме това, което е правилно и което ни принадлежи, и защитаваме суверенитета си", каза Ехерсито.

Той призна, че Китай е световна сила, но подчерта, че Филипините трябва да защитават правата си. "Трябва да използваме всички дипломатически канали и да решим въпроса чрез диалог. Китай е суперсила, а ние сме развиваща се държава. Но сме длъжни да отстояваме това, което по право е наше, защото суверенитетът ни заслужава да бъде защитаван", допълни той.

Ехерсито категорично отрече Сенатът да оказва натиск или да отправя заплахи към китайски представители, посочи БТА.

"Не сплашваме никого, включително и китайските официални служители. Ние просто изразяваме позицията на Сената, а мнозинството е единно в защитата на това, което е правилно", заяви той.

Междувременно сенатор Рафи Тулфо също потвърди тази позиция на отделен брифинг, като посочи, че не е чул нито един сенатор да отправя заплахи към китайското посолство. "Не съм чувал някой сенатор да заплашва китайското посолство. Може би това е просто тяхна измислица", каза Тулфо.

Тулфо призова за пряк дипломатически ангажимент с цел намаляване на напрежението. По думите му посланикът на Филипините в Китай и китайският посланик във Филипините, със съдействието на Министерството на външните работи, трябва да разговарят, за да обсъдят конкретни стъпки за успокояване на ситуацията.

Той отбеляза, че напрежението остава високо на фона на събитията във филипинската изключителна икономическа зона, като подчерта необходимостта от по-ясни протоколи за избягване на нови недоразумения между представители на двете държави. Неотдавна Сенатът прие Резолюция №256, с която осъжда изявления на китайското посолство срещу филипински официални служители и потвърждава позицията на страната за защита на своя суверенитет.