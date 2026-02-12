Проучване сочи: Повечето германци подкрепят идеята за преговори между Мерц и Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мнозинството от германците подкрепят организирането на преки разговори между канцлера Фридрих Мерц и руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната на Москва в Украйна, сочи ново социологическо проучване, цитирано от ДПА.

Около 58% от анкетираните заявяват, че по-скоро или категорично биха подкрепили подобни разговори, показва изследване на института "Югов" по поръчка на ДПА. Едва 26% са против идеята, предаде БТА.

Подкрепата за пряк контакт между Мерц и Путин е особено силна сред избирателите на консерваторите на Мерц, като 64% подкрепят предложението. Одобрението е най-ниско сред привържениците на крайнолявата партия "Левите" – 47%.

Проучването на "Югов" е направено онлайн между 6 и 9 февруари сред 2042 респонденти в Германия.

Френският президент Еманюел Макрон наскоро се изказа в подкрепа на преки разговори между европейците и Путин, след като посредническите усилия на САЩ досега не дадоха резултат. Мерц изрази скептицизъм към подобен подход.

По време на посещението си в Абу Даби канцлерът припомни визитата в Москва на унгарския премиер Виктор Орбан, която, по думите му, е довела само до "тежки бомбардировки, включително на детска болница в Киев" няколко дни по-късно.

"Не искам да водя разговори, които водят до такива резултати", каза Мерц.

Европейците биха се включили в преговорния процес само в координация помежду си и с Украйна и САЩ, ако това би било полезно.

"Със сигурност няма да предприемаме никакви некоординирани едностранни стъпки, които водят до обратното на това, което всички искаме да постигнем заедно", заяви Мерц.