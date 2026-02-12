ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тийнейджър открадна пистолет от полицай и уби директорка на училище в Тайланд

Тийнейджър открадна пистолет от полицай и уби директорка на училище в Тайланд. СНИМКА: Pixabay

Учителка почина от раните си в район Хат Яи в провинция Сонгкла в южната част на Тайланд, след като въоръжен мъж откри стрелба в училището, в което тя е преподавала, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Седемнадесетгодишен младеж е използвал оръжие, откраднато от полицейски служител, за да застреля жената, преди да бъде задържан от полицията, съобщава БТА.

При атаката е простреляна и ученичка. Не е ясно в какво състояние е момичето.

Преподавателката, която е била и директор на училището, е била откарана в интензивното отделение на болница за операция, но е починала вследствие на вътрешни наранявания и значителна загуба на кръв, съобщи Министерството на здравеопазването.

Училището публикува съболезнователно съобщение във "Фейсбук".

Представители на властите заявиха, че задържаният, който има сестра, която учи в училището, е познат на властите, като има данни за злоупотреба с наркотични вещества. Той е бил изписан от психиатрична болница през декември.

Насилието с огнестрелно оръжие и притежанието на такова не са рядкост в Тайланд. През 2002 г. бивш полицейски служител уби 36 души, сред които 22 деца, при нападение с огнестрелно оръжие и нож в детска градина в Източен Тайланд.

