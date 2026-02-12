САЩ: Перу може да загуби суверенитета си заради влиянието на Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп изрази опасения, че Китай подкопава суверенитета на Перу, като укрепва контрола си над критичната инфраструктура на южноамериканската страна, след като перуански съд ограничи правомощията за надзор на местен регулатор над построено от Китай пристанище, предаде Асошиейтед Прес.

Пристанището в Чанкай северно от столицата на Перу Лима се превърна в символ за китайското присъствие в Латинска Америка и предизвика напрежение в отношенията с Вашингтон, съобщава БТА.

Дирекцията на Държавния департамент по въпросите на Западното полукълбо написа в изявление в социалните мрежи, че е „обезпокоена от последната информация, че е възможно Перу да се окаже безсилно да упражнява надзор върху дейността на Чанкай, едно от най-големите си пристанища, което под юрисдикцията на хищни китайски собственици".

„Подкрепяме суверенното право на Перу да надзирава критичната инфраструктура на собствената си територия. Нека това да бъде поучителна история за региона и за света: евтините китайски средства костват суверенитета", се добавя в изявлението.

Изразените от САЩ опасения идват на фона на усилията на администрацията на Тръмп да утвърди доминиращата си позиция в Западното полукълбо, където Китай отдавна укрепва влиянието си чрез огромни заеми и голям търговски оборот, коментира АП.

Китайското правителство остро осъди американските коментари.

„Китай твърдо се противопоставя и остро осъжда явното разпространяване на слухове и клевети от страна на САЩ относно пристанището в Чанкай", заяви говорителят на китайското Външно министерство Лин Цзян.