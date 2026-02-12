Буря причини щети на гръцкия полуостров Пелопонес, има съобщения и за смерч

Буря е причинила сериозни щети през изминалата нощ в гръцкия град Пиргос на полуостров Пелопонес, като според свидетелства в района е имало и смерч, съобщи БТА по информация на телевизия Скай.
В много райони на града и други части на префектура Илия е временно е било прекъснато електрозахранването.
Според сайта ilialive.gr има счупени витрини, паднали дървета и повредени домове.
Повредите по електроснабдяването и телекомуникациите вече са възстановени, а пълното документиране на щетите все още е в ход.
Според свидетелства на местни жители районът на Пиргос е бил засегнат и от смерч.
За северозападната част на полуостров Пелопонес от вчера до утре е издаден червен код за проливни дъждове, придружени със силен вятър.