Кая Калас: Геополитическа мощ може да има онзи, който е силен военно или икономически

Геополитическа мощ може да има онзи, който е силен военно или икономически, ЕС е икономическа сила и трябва да работим за всичко, което помага на дружествата. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас при пристигането си за участие в изнесеното заседание на Европейския съвет в Алден Бизен, Белгия, предаде БТА.

Калас отбеляза, че на вчерашното заседание в Брюксел на европейските министри на отбраната е било отбелязано, че разгръщането на възможностите за военно производство в Европа е възпрепятствано от липсата на европейски капиталов пазар. Трябва да разширяваме икономическите си връзки, настоя тя. По нейните думи Китай оказва натиск над европейските дружества и ЕС трябва да се справи с това.

Всички европейци посочват като най-голяма тревога цената на живота, отбеляза председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, като се позова на данни от проучване на Евробарометър. Тя настоя, че ЕС трябва да улесни насочването на финансовите спестявания към икономически растеж и да завърши съюза за инвестиции. Необходимо е да завършим и единния пазар, има прекалено много пречки пред движението на капитал, добави Мецола.

По нейните думи търговските сделки на ЕС напоследък са доказателство, че може да се постигне много. Трябва да бъдем открити, да не бъдем наивни, да водим диалог, да сме уверени и честни с нашите икономически партньори. Този подход трябва да прилагаме и в работата по търговското споразумение със САЩ, допълни тя.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща отбеляза, че целта на ЕС е да повиши ръста на икономиката. Трябва да задълбочим единния пазар, да премахнем пречките за неговото развитие, да имаме единен капиталов пазар, да водим активна търговска политика и да защитаваме европейските дружества от опити за изнудване и нечестна конкуренция, каза той. Коща призова за по-добро съчетаване на частни и бюджетни инвестиции.