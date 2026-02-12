Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът Росен Желязков участва в неформална среща по покана на министър-председателя на Италия Джорджа Мелони, федералния канцлер на Германия Фридрих Мерц и премиера на Белгия Барт Де Вевер, съобщиха от Министерския съвет във фейсбук. Форматът предшестваше днешното заседание на Европейския съвет.

Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС. Премиерът Желязков дискутира с колегите си и подготовката на програмата за конкурентоспособността на Европейския съюз, стана ясно от публикацията.