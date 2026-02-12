ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер Снимка: Фейсбук/ Министерски съвет на Република България

Премиерът Росен Желязков участва в неформална среща по покана на министър-председателя на Италия Джорджа Мелони, федералния канцлер на Германия Фридрих Мерц и премиера на Белгия Барт Де Вевер, съобщиха от Министерския съвет във фейсбук. Форматът предшестваше днешното заседание на Европейския съвет.

Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС. Премиерът Желязков дискутира с колегите си и подготовката на програмата за конкурентоспособността на Европейския съюз, стана ясно от публикацията.

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер Снимка: Фейсбук/ Министерски съвет на Република България

Премиерът Росен Желязков участва в неформална среща по покана на министър-председателя на Италия Джорджа Мелони,...

Posted by Министерски съвет на Република България on Thursday 12 February 2026

