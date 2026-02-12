ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин: Тайванският президент е създател на кризи и...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22274093 www.24chasa.bg

Украинска атака с дронове предизвика пожар в рафинерия на "Лукойл" в Коми (Видео)

1696
снимка: @Archer83Able, Х

Украински безпилотни летателни апарати поразиха рафинерия на "Лукойл" в близост до град Ухта в Република Коми, Северозападна Русия, и предизвикаха пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на региона Ростислав Голдщейн.

Той посочи в публикация в "Телеграм", че няма пострадали хора и че спасителните служби работят на мястото на инцидента, съобщи БТА.

Украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура до голяма степен затихнаха миналия месец на фона на мирните преговори, но през последните дни отново се засилиха, отбелязва Ройтерс.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по завод за производството на високотехнологично оборудване за авиацията и ракетните системи в руската Тамбовска област. Според предварителна информация във фабриката е избухнал пожар, като резултатите от удара и размерът на загубите се оценяват.

Съобщава се и за нанесени удари срещу съоръжения за съхранение на ракети и артилерийски снаряди във Волгоградска област, Южна Русия. При атаката са използвани произведени в Украйна ракети с голям обсег "Фламинго".

Вчера Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че дронове са поразили рафинерия на "Лукойл" в Волгоградска област.

снимка: @Archer83Able, Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)