Украинска атака с дронове предизвика пожар в рафинерия на "Лукойл" в Коми (Видео)

Украински безпилотни летателни апарати поразиха рафинерия на "Лукойл" в близост до град Ухта в Република Коми, Северозападна Русия, и предизвикаха пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на ръководителя на региона Ростислав Голдщейн.
Той посочи в публикация в "Телеграм", че няма пострадали хора и че спасителните служби работят на мястото на инцидента, съобщи БТА.
Украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура до голяма степен затихнаха миналия месец на фона на мирните преговори, но през последните дни отново се засилиха, отбелязва Ройтерс.
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи, че украинските сили са нанесли удар и по завод за производството на високотехнологично оборудване за авиацията и ракетните системи в руската Тамбовска област. Според предварителна информация във фабриката е избухнал пожар, като резултатите от удара и размерът на загубите се оценяват.
Съобщава се и за нанесени удари срещу съоръжения за съхранение на ракети и артилерийски снаряди във Волгоградска област, Южна Русия. При атаката са използвани произведени в Украйна ракети с голям обсег "Фламинго".
Вчера Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че дронове са поразили рафинерия на "Лукойл" в Волгоградска област.
This morning, Ukrainian forces carried out strikes with Lyutyi long-range OWA-UAVs on the Lukoil Ukhta oil refinery in Russia's Komi Republic.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) February 12, 2026
A fire broke out at the object as a result of the attack, with a pile of black smoke rising to the sky.
The facility is located over… pic.twitter.com/Ma72OoTMs7