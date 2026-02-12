Пекин: Тайванският президент е създател на кризи и подпалвач на войни

Китай определи тайванския президент Уилям Лай като "подпалвач на войни" след интервю, дадено от него за Франс прес, в което предупреди за потенциалните последици от превземането на Тайван от Китай.

Лай предупреди в интервюто за агенцията, че други азиатски страни, като например Япония и Филипините, биха могли да се превърнат в следващите цели на Китай, ако той превземе Тайван, предаде БТА.

Лай изрази увереност в подкрепата на САЩ за Тайпе и допълни, че желае по-силно сътрудничество с Европа в областта на промишлеността и отбранителните технологии.

"Думите на Лай отново показват неговата упорита привързаност към идеята за независимост на Тайван и доказват без никакво съмнение, че той е смутител на мира, създател на кризи и подпалвач на войни", заяви на пресконференция говорителят на китайското Външно министерство Лин Цзян.

"Неговата риторика показва недвусмислено, че исканията за независим Тайван представляват основната причина за нестабилността и хаоса в (района на) Тайванския проток", подчерта Цзян.

"Каквото и да каже или направи Лай е без значение както с оглед на историческите и правни факти, според които Тайван е част от китайската територия, така и по отношение на фундаменталния принцип, от който се ръководи международната общност, че Китай е един. Още по-малко изявленията му са в състояние да спрат историческото движение към окончателното обединение на Китай такъв, какъвто той е призван да бъде", допълни говорителят.

"Да търсиш независимост чрез външна подкрепа и да се възпротивяваш на повторното обединение със сила е все едно една мравка да се опита да раздруса дърво – обречено е на провал", посочи Лин Цзян.

Китай смята демократично управлявания остров Тайван за неделима част от своята територия и разглежда обединението с него, включително и по насилствен път, като неизбежно и като факт, който не подлежи на преговори.

Само 12 държави още поддържат официални дипломатически отношения с Тайван, сред които е и Ватиканът, припомня АФП.

Междувременно говорителят на китайското Външно министерство допълни, че Китай винаги ще се противопоставя на изграждането на нови селища в окупираната палестинска територия на Западния бряг или на всякакъв опит за нейното анексиране, което подкопава основите на решението за две държави.

"Западният бряг е неделима част от палестинските територии", подчерта Лин Цзян.

Изявлението му е в контекста на обявените мерки от израелския кабинет за сигурността, които улесняват закупуването на земи от еврейски заселници на Западния бряг, окупиран от Израел от 1967 г.