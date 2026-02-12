Грузия готви забрана за внос на автомобили, произведени преди повече от 6 г.

Грузинското правителство ще внесе в парламента законопроект, който предвижда забрана за внос на автомобили, произведени преди повече от шест години, съобщи БТА по информация на грузинската новинарска агенция ГПБ.

Мярката е от ключово значение за опазването на околната среда, защитата на общественото здраве и осигуряването на по-удобно и безопасно придвижване на гражданите, каза премиерът Иракли Кобахидзе.

Той подчерта, че през последните години броят на автомобилите в страната е нараснал значително. През 2012 г. в Грузия са били регистрирани 864 хиляди превозни средства, а към момента те вече надхвърлят 2 милиона. "Ръстът е очевиден", посочи той, като допълни, че увеличаването на автомобилите по пътищата води както до по-големи задръствания, така и до влошаване на екологичната обстановка.

"Затова смятаме, че е наложително да бъдат предприети сериозни мерки. Законопроектът предвижда забрана за внос на автомобили, произведени преди повече от шест години, като естествено ще има и някои ограничени изключения. Убедени сме, че подобни превозни средства не бива да се внасят в страната. Това е важно както за опазването на природата, така и за здравето на хората и за по-спокойното и комфортно движение по пътищата", заяви още Кобахидзе.

Грузинският премиер благодари на министъра на вътрешните работи за изготвянето на проекта и определи инициативата като изключително важна.