Близки на жертвите от пожара в Кран Монтана нападнаха собствениците на клуба (Видео)

Братът на един от загиналите е опитал да изрита Джесика Морети
Десетки разгневени роднини на загиналите при новогодишния пожар в бара в швейцарския ски курорт Кран Монтана се събраха пред прокуратурата в Сион и нападнаха словесно собствениците на заведението, обвинявайки ги за трагедията, съобщава "Дейли мейл".
Инцидентът се разигра тази сутрин, когато Жак и Джесика Морети пристигнаха за четвърти ден разпити във връзка с пожара в клуб „Le Constellation" в курорта Кран-Монтана. При пожара на 1 януари загинаха 41 души, а 115 бяха ранени.
Собствениците, които са под съдебен надзор, твърдят, че отговорността за инцидента носи сервитьорка, също загинала в огъня. При пристигането им пред сградата ги очакваха десетки опечалени близки, облечени с тениски със снимки на починалите си роднини.
По данни на местни медии напрежението бързо ескалирало. Роднините се втурнали към Морети, които били придружавани само от един полицай и своя адвокат. Свидетели описват ситуацията като хаотична, като двамата били притиснати до стената на сградата.
„Вие убихте сина ми, убихте 40 души, ще си платите", извикал един от родителите.
40-годишната Джесика Морети изглеждала разстроена, докато преминавала през тълпата. Братът на един от 17-годишните загинали е направил опит да я ритне, след като настоявал тя да го погледне в очите.
Майката на момчето, Винсиан Стъки, заяви пред местни медии: „Няма да простим и няма да забравим."
Семейството на Сиан, също френска гражданка, е сред онези, които категорично отхвърлят твърденията на Морети, като позицията им се подкрепя и от свидетели, оцелели при пожара.
Според близките именно г-жа Морети, която е била управител на смяна в нощта на инцидента, е изпратила Сиан да изнесе бутилките и я е насърчила да изпълни номера, използвайки каска, предоставена от шампанската къща „Дом Периньон".
Свидетелски показания обаче поставят под съмнение версията на собствениците. Един от очевидците твърди, че Сиан е била принудена да носи рекламна предпазна каска, която е ограничавала видимостта ѝ и ѝ е попречила да забележи искрите от фойерверките.
Адвокатът на семейството на загиналата – Софи Хаени – заяви, че „Сиан изобщо не е трябвало да обслужва по масите".
„Джесика Морети я е помолила да слезе в мазето, за да помогне на колегите си заради големия брой поръчани бутилки шампанско", допълни Хаени.
„Сиан просто е изпълнявала дадените ѝ указания, вършела е работата си и го е правила пред управителя. Никога не е била информирана за опасността от тавана и не е преминала никакво обучение по безопасност", заяви адвокатът на семейството ѝ.
Собствениците на заведението предизвикаха допълнително възмущение, след като твърдяха, че Сиан им е била като „доведена дъщеря" и „сестра".
Според адвокат Софи Хаени това не отговаря на истината. По думите ѝ младата жена е потърсила съдействие от „службата за защита на работниците" заради условията си на труд при Морети.
Сиан е имала право на всички необходими документи съгласно швейцарското законодателство, но Морети изглежда са се колебаели да ѝ предоставят дори основни документи, включително трудов договор, както и да ѝ изплащат достойно възнаграждение.
Сиан и семейство Морети са се обръщали един към друг официално в кореспонденцията си, като младата жена се е оплаквала от „нареждания", отправяни към нея от Джесика Морети.
Адвокатът на семейството ѝ Софи Хаени заяви: „През 2025 г. Сиан сподели пред близките си за сериозните трудности, които изпитва с работодателите си.
Тя посочи, че е трябвало да работи неуморно. Работела е безкрайни дни. Малко преди смъртта си Сиан разказа на семейството си за физическото и емоционалното си изтощение.
Тя изрази недоумението си от липсата на съпричастност и разбиране от страна на своите работодатели."
