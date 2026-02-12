ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Беларус представи лазерно оръжие за дезориентиране...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22274383 www.24chasa.bg

Желязков и Мелони обсъдиха намаляването на бюрокрацията и засилване на енергийната сигурност

3560
Премиерът Желязков и италианският министър-председател Джорджа Мелони Снимка: Фейсбук/ Министерски съвет на Република България

Премиерът Росен Желязков разговаря с италианския министър-председател Джорджа Мелони в Лиеж. Двамата обсъдиха темите за намаляване на бюрокрацията и засилване на енергийната сигурност чрез стабилизиране на цените на електроенергията, подобряване на свързаността на мрежите и оптимизация на системата за търговия с емисии, съобщиха от Министерския съвет във Фейсбук.

Желязков и Мелони се обединиха около виждането, че Европейският съвет трябва да формулира ясни цели със срокове, така че до март да бъде изготвена пътна карта с краткосрочни мерки за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, ефективното функциониране на вътрешния пазар и разширяване на достъпа на европейското производство до световните пазари.

Премиерът Желязков и италианският министър-председател Джорджа Мелони разговаряха и за засилване на сътрудничеството в отбранителната сфера между двете държави, става ясно още от публикацията.

Премиерът Желязков и италианският министър-председател Джорджа Мелони Снимка: Фейсбук/ Министерски съвет на Република България

Премиерът Росен Желязков разговаря с италианския министър-председател Джорджа Мелони в Лиеж. Двамата обсъдиха темите за...

Posted by Министерски съвет на Република България on Thursday 12 February 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)