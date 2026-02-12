Почина актьорът Бъд Корт, звезда в класическия филм „Харолд и Мод"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският актьор Бъд Корт, най-добре познат с ролята си в класическия филм „Харолд и Мод" от 1971 г., почина на 77-годишна възраст, съобщи Би Би Си.

Близката му приятелка и продуцент Дориън Ханауей каза, че той е починал „след продължително боледуване".

Ветеран на сцената и на екрана, Корт участва в над 80 филма и телевизионни сериала, включително и в необичайната комедия на Уес Андерсън „Морски живот със Стив Зису".

Но именно ролята му на младия, обсебен от смъртта Харолд, който се влюбва в чаровната възрастна жена Мод, изиграна от Рут Гордън, във филма на Хал Ашби, остава в съзнанието на публиката през цялата 50-годишна кариера на Корт.

„Млад мъж, обсебен от смъртта, се влюбва във възрастна жена, обсебена от живота. Тя умира и го научава как да живее", описва историята американският режисьор Камерън Кроу през 2011 г. „И е под съпровода на музиката от Кет Стивънс, която докосва душата ти...този филм е актуален и до днес", допълва той.

Режисьорът Едгар Райт отдава почит на работата на Бъд Корт, наричайки го „желано и притегателно присъствие във всеки филм, който има късмета той да играе в него".

Ролята му печели номинации за наградите „Златен глобус" и БАФТА.

Роден в предградието Ню Рошел, Ню Йорк, през 1948 г., Корт от малък показва интерес към актьорството, като участва в много училищни продукции. Той се мести в Лос Анджелис през 60-те години, за да преследва филмова кариера, и има малка роля в лентата от 1970 г. „Военнополева болница", преди да получи водещата роля във филма на Робърт Олтман „Брюстър Макклауд" (Brewster McCloud).

Той изиграва и малки роли във филми като „Жега" и „Догма". Участва и в няколко популярни телевизионни продукции, включително в „Развитие в застой" „Грозната Бети" и „Престъпни намерения".