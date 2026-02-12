Кремъл: Путин никога не се е отказвал от преки контакти с Макрон и Мерц

Руският президент Владимир Путин никога не се е отказвал от преки контакти и ако френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц имат желание да установят връзка с него те могат просто да позвънят, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Коментарът на Песков се появи в контекста на заявлението на литовския президент Гитанас Науседа, който на фона на желанието на някои европейски политици да възобновят контактите с Русия посочи, че трябва да се действа съвместно, а не просто "да се чука и дращи по вратата на Кремъл", съобщава БТА.

"Нито Мерц, нито Макрон не предприемат някакви опити за контакт, но такива особени опити не са и необходими, тъй като те могат просто да позвънят на президента Путин. Той никога не се е отказвал от преки контакти", отбеляза Песков.

Песков допълни, че отказът на украинския президент Володимир Зеленски да се срещне с Владимир Путин в Москва не представлява новост, а становището на Путин, че срещата между двамата държавни глави може да се състои само в руската столица остава непроменено.

По отношение на Куба говорителят на Кремъл заяви, че Русия разчита на разрешаването на всички проблеми относно блокадата на карибския остров посредством конструктивен диалог. Песков подчерта, че Русия не би желала ескалации под формата на американски мита заради подкрепа за Куба.

"Не бихме искали никаква ескалация, но от друга страна, понастоящем стокообменът между Русия и САЩ е нулев и това също е проблем", посочи Песков.

Той отказа да коментира информации на руски медии, според които Москва планира да изпрати петрол на Куба или е установила контакт с Хавана, за да преговаря каква помощ може да бъде изпратена на карибския остров.