Зам.-външният министър на Русия не изключи нова военна операция на САЩ срещу Иран

"Нова военна операция в Иран не може да бъде изключена, натискът на САЩ в региона нараства с всеки изминал ден", заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков, цитиран от ТАСС.

"Ситуацията в Близкия изток изглежда тревожна, там американците отново преместиха огромно количество ударни системи, ден след ден увеличават натиска, отправят заплахи за употреба на сила, продължават опитите да разклатят вътрешнополитическата ситуация в Иран. Нова военна операция там не може да бъде изключена", каза той на международен форум, предаде БТА.

Според Рябков основният инструмент на външната политика на Вашингтон е станала силата.

"Сегашната администрация на президента на САЩ Доналд Тръмп прави това, което преди година изглеждаше немислимо. И това я вдъхновява за нови авантюри", каза Рябков. При това, добави той, се подкопава цялата система на международното право, създадена след Втората световна война.

Заместник-министърът отбеляза също, че настоящата администрация на САЩ значително е засилила натиска върху Пекин, преди всичко в търговската и технологичната област. "Между тях е постигнато примирие за митата, но въпросът е колко дълго ще продължи то. В същото време американците и техните съюзници в геополитическото обкръжение на Китай увеличават военния си потенциал в Азиатско-тихоокеанския регион, което създава рискове не само за Китайската народна република, но и за Русия", посочи Рябков.

В стремежа си да запазят своята хегемония, западните страни настройват срещу себе си държавите от световното мнозинство, посочи още руският заместник-министър на външните работи.

