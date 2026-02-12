ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Беларус представи лазерно оръжие за дезориентиране...

Нидерландия ще разположи допълнителни радари в Северно море срещу заплахата от Русия

Амстердам, Нидерландия. Снимка: 24 часа

"Министерството на отбраната ще разположи допълнителни радари в Северно море, за да следи подозрителни кораби и дронове", съобщи държавният секретар по отбраната на Нидерландия Гейс Тойнман. Руски кораби отдавна се опитват да изучават подводната инфраструктура, като кабели за данни и тръбопроводи в Северно море. Москва по-рано беше заподозряна в саботаж на кабели в Балтийско море. Това предаде БТА по информация на новинарската агенция АНП.

Министерството не съобщава колко радара ще бъдат разположени. Според говорител, не става въпрос за десетки. Радарите са специално предназначени за наблюдение на плавателни съдове с дължина по-малка от 50 метра, както и на по-малки дронове. Ще бъдат доставени от нидерландска компания и ще бъдат управлявани от Министерството на инфраструктурата и управлението на водите.

В края на миналия месец лидерите на Белгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия и Обединеното кралство се споразумяха на среща на върха в Хамбург, че критичната инфраструктура в Северно море трябва да бъде по-добре защитена от саботаж или хакерски атаки. Министерството на отбраната ускорява процеса по придобиването на радарите.

Амстердам, Нидерландия.

