Беларус представи лазерно оръжие за дезориентиране...

Български камион се запали на магистралата Атина-Ламия край Термопилите

Бойка Атанасова, Атина

Български товарен камион се запали в движение в района на историческия проход Термопили в четвъртък.

Пожарът е възникнал по време на движение на камиона в посока Атина. Водачът, български гражданин, е забелязал гъст дим от задните оси на ремаркето. Той е успял да отбие камиона в аварийната лента и да го напусне, преди пламъците да обхванат задната част на камиона.

На място незабавно са пристигнали екипи на Пожарната служба от Ламия и Агиос Константинос. Огнеборците са успели да локализират пожара в задната част на ремаркето и да спасят по-голямата част от превозвания товар, състоящ се от палетизирани промишлени стоки.

Първоначалните данни за причината на пожара сочат техническа неизправност, вероятно блокиране на спирачната система или прегряване на лагер на една от задните гуми, което е довело до възпламеняването.

Камионът е с българска регистрация и е собственост на международна транспортна компания със седалище в България. Поради инцидента движението в района на Термопилите е било временно ограничено в едната лента, докато екипи на Пътна полиция - Ламия са обезопасявали района.

Към момента магистралата е напълно проходима. Водачът е в добро състояние.

