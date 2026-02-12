Малка група руски войници все още е в Купянск, но градът е под контрола на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малка група руски войници остава в Купянск, Харковска област, обкръжена и неспособна да води бойни действия, заяви говорителят на украинските въоръжени сили Виктор Трегубов, цитиран от Укринформ.

„В действителност Купянск е под украински контрол. Единствената малка група руснаци се е укрепила в няколко високи жилищни сгради в центъра на града, но тази група не е способна да извършва бойни операции, може само да защитава живота си", каза той.

Според Трегубов руснаците са били изтласкани и от покрайнините на Купянск, предаде БТА.

„Това се отнася за северната и източната част на града. Те активно се придвижват на изток от града към селището Купянск-Узловой. В руските медии има изявление, че са превзели Купянск-Узловой, въпреки че дори не са се доближили до административните му граници", добави Трегубов.