ЕС няма да подкрепи газопровода "Южен интерконектор" в Босна и Херцеговина.

Европейският съюз няма да подкрепи никакви потенциални инвестиции в Босна и Херцеговина, свързани с проекти за изкопаеми горива, включително планирания "Южен интерконектор", предаде БТА по информация на ХИНА. Това съобщи днес делегацията на ЕС в Сараево, цитирана от всекидневника "Независне новине", който излиза в Баня Лука.

В изявлението си Брюксел подчертава, че подкрепата трябва да се насочи към проекти, базирани на възобновяеми енергийни източници, докато изграждането на нови газопроводи не попада в тази категория.

"Енергийната политика на ЕС се основава на прехода към чиста енергия и постигането на климатична неутралност до 2050 г. Това е ключов елемент от процеса на присъединяване към ЕС, както и значителна възможност за модернизиране на енергийния сектор, привличане на инвестиции и подобряване на дългосрочната енергийна сигурност на Босна и Херцеговина", се посочва в съобщението, цитирано от ХИНА.

Изявлението идва в момент, когато властите в страната обсъждат свързването с хърватската газова мрежа чрез "Южен интерконектор", припомня агенцията. Проектът предвижда нов газопровод от Загвозд в Хърватия до Посуже в Херцеговина, с разклонения към Мостар и Нови Травник, който би осигурил достъп до терминала за втечнен природен газ на остров Крък и възможност за доставки на втечнен газ от САЩ. Стойността на проекта се оценява на около 500 милиона евро, като властите целят газопроводът да заработи до края на 2027 г.

През януари 2025 г. парламентът на Федерация Босна и Херцеговина прие закон за "Южен интерконектор" с пряко участие на тогавашния посланик на САЩ Майкъл Мърфи, припомня ХИНА. Изпълнението на проекта бе временно спряно поради противопоставяне на хърватската партия ХДО на управлението на газопровода от босненската компанията "БХ Газ" (BH Gas). По-късно чрез посредничество с участието на представители на администрацията на Доналд Тръмп бе постигнато споразумение за отдаване на проекта на американска частна компания за минимум 30 години.

Делегацията на ЕС подчерта, че не възнамерява да подкрепя проекта и напомни, че страната не може да разчита на финансиране за инициативи, които увеличават зависимостта от изкопаеми горива и противоречат на климатичните цели. В момента Босна и Херцеговина разчита основно на въглища за производство на електроенергия и плаща специална такса по Механизма за регулиране на въглеродните емисии на границите на ЕС, отбелязва ХИНА.

Според европейската климатична стратегия природният газ се третира като преходно решение и заместител на въглищата, но неговото използване следва да бъде ограничено, след като страната разполага с достатъчно възобновяеми източници на енергия.