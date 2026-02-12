Разследват случай на тежко сексуално насилие над 3-месечно кученце в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тримесечно кученце стана жертва на сексуално насилие в Гърция

Полицията и ветеринарни експерти в Централна Гърция разследват шокиращ случай на малтретиране на животно, който разтърси местната общност. Жертвата е тримесечно женско кученце на име Агапи, намерено в безпомощно състояние, завързано за дърво с колан и въже.

Според официална информация животното е открито след силни викове от страна на млада жена. Кученцето е било вързано толкова тясно, че е имало едва няколко сантиметра пространство за движение, като предните и задните му крака също са били стегнати с въжета.

Според медицинската експертиза е потвърдено сексуално насилие. Рентгеновите снимки са установили наличието на пластмасови и гумени предмети в стомаха, погълнати вероятно от глад или принуда по време на малтретирането.

Полицейското управление в Кардица е образувало наказателно производство срещу неизвестен извършител. Основните доказателства включват колана и въжетата, открити на мястото, които са изпратени за DNA анализ в опит да се идентифицира нападателят.

За подобни престъпления в Гърция законодателството предвижда до 10 години лишаване от свобода и глоба до 50 000 евро.