Съдът на ЕС трябва да отмени решението на ЕК за възобновяване на плащанията към Унгария

Съдът на Европейския съюз (ЕС) трябва да анулира решението на Европейската комисия (ЕК) от 2023 г. за отменяне на суспендирането на плащанията на средства от ЕС към Унгария, предаде Ройтерс, позовавайки се на съветник на съда, който подчерта, че изискванията за реформи от страна на Будапеща все още не са влезли в сила.

През 2022 г. ЕК суспендира плащанията на средства към Унгария поради опасения за корупция, заплахи за върховенството на закона и подкопаване на демокрацията, припомня БТА.

Година по-късно ЕК заключи, че Унгария е изпълнила изискванията и отмени суспендирането, което позволи на страната да получи около 10 милиарда евро от различни фондове на ЕС.

Европейският парламент (ЕП) обаче заведе дело пред Съда на ЕС, като поиска отмяна на това решение, твърдейки, че ЕК е допуснала "явни грешки" и е злоупотребила с правомощията си.

Главният адвокат на Съда на ЕС Тамара Капета се присъедини към позицията на ЕП и заяви, че ЕК е разрешила изплащането на средства, преди да влязат в сила необходимите реформи, и не е оценила реформите в съдебната система на Унгария.

"(Европейската) комисия не може да отпуска средства от ЕС на държава-членка, докато необходимите законодателни реформи не влязат в сила и не се прилагат ефективно", заяви тя.

ЕК също така не е успяла да се справи с развитията, които биха могли да подкопаят или да неутрализират реформите, добави тя.

Становището на съветника на Съда на ЕС няма задължителен характер, но често бива спазвано от съда.