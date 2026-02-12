ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Беларус представи лазерно оръжие за дезориентиране на дронове

Беларуската компания "Лемт" представи за първи път лазерно оръжие за дезориентиране на всички видове безпилотни летателни апарати чрез поразяване на наблюдателни и прицелни оптични системи в рамките на Световното изложение за отбрана в Рияд, съобщи ТАСС.

Продуктът може да се използва за защита както на военни, така и на граждански обекти в градска среда, предаде БТА. От компанията уточниха, че лазерното оръжие се отличава с удобство при насочване, прицелване и задържане на целта.

Оръжието може да действа в диапазон от 50 до 500 м. Мощността на лазерното излъчване е 0,75-2,0 кВт. Теглото на оръжието е 4-4,5 кг.

Изложението в столицата на Саудитска Арабия приключва днес.

