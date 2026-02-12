Украйна: Транзитът на руски петрол по "Дружба" е спрян след руски удари

Транзитът на руски петрол към Източна Европа по украинската секция от тръбопровода "Дружба" е спрян от 27 януари заради руска атака. Това съобщи днес руското министерство на външните работи, предаде БТА по информация на Ройтерс.

"Това е инфраструктурата на петролопровода "Дружба", която гори след последния целенасочен руски удар на 27 януари, който спря петролния транзит", посочи външният министър Андрий Сибиха в пост в социалната мрежа "Екс", към който има и снимки на пожарникари на фона на пламъци.

Украинската петролна и газова компания "Нафтогаз" съобщи на 27 януари, че Русия е атакувала нейно съоръжение в Източна Украйна, но не уточни кое. Представители на властите на град Броди същевременно предупредиха населението за опасност от замърсяване заради горящи петролни продукти. Градът е точката, в която "Дружба" се среща с петролопровода "Броди-Одеса", изграден с цел да свърже основното съоръжение с петролните терминали на Черно море.

Ударът е рядък пример на нападение на руските сили срещу петролопровод, чрез който Русия изнася суровина за Европа. Украйна същевременно многократно е атакувала секцията на "Дружба" на руска територия, с което причинява спиране на петролните доставки и провокира протести от Унгария и Словакия.

По думите на Сибиха Унгария подготвя оплакване заради проблемите с транзита на руски петрол по "Дружба". "Знаем, че унгарската страна се готви отново да се оплаче от проблемите с транзита на руски петрол през газопровода. Можем само да ги посъветваме да се обърнат към "приятелите" си в Москва с тези снимки. Това е горящата инфраструктура на газопровода "Дружба" след последния целенасочен руски удар на 27 януари, който спря транзитът на петрол", написа в профила си във фейсбук Сибиха.