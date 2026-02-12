ООН оказва натиск върху Русия да спре ударите по енергийната инфраструктура на Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ООН призова Русия да "прекрати незабавно" ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, оставили цели градове на тъмно и без отопление и припомни, че "атаките срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното право", предаде Франс прес.

"Снощи Русия отново предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна. Стотици хиляди цивилни се събудиха без осветление и отопление", посочи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в момент, когато Украйна преживява най-студената зима от четири години насам, предаде БТА.

"Нападенията срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното хуманитарно право. Призовавам Русия да прекрати незабавно тези удари", добави той.