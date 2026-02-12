ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН оказва натиск върху Русия да спре ударите по енергийната инфраструктура на Украйна

ООН оказва натиск върху Русия да спре ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Снимка: pixabay

ООН призова Русия да "прекрати незабавно" ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, оставили цели градове на тъмно и без отопление и припомни, че "атаките срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното право", предаде Франс прес.

"Снощи Русия отново предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна. Стотици хиляди цивилни се събудиха без осветление и отопление", посочи върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в момент, когато Украйна преживява най-студената зима от четири години насам, предаде БТА.

"Нападенията срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното хуманитарно право. Призовавам Русия да прекрати незабавно тези удари", добави той.

ООН оказва натиск върху Русия да спре ударите по енергийната инфраструктура на Украйна. Снимка: pixabay

