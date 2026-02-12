Силна буря във Франция взе жертва, дърво падна върху камион и загина шофьорът

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Човек загина при силна буря във Франция, а стотици хиляди домакинства останаха без електричество, предаде БТА по информация на ДПА.

Вътрешният министър Лоран Нуниез съобщи днес, че човекът е намерил смъртта си през нощта в Югозападна Франция. Според информация в медиите става дума за шофьор на камион, чийто автомобил е бил ударен от падащи клони.

По данни към сутрин, около 850 000 домакинства в Южна Франция са останали без ток, съобщи електроразпределителната компания "Енеди" пред френски медии.

Силни ветрове имаше и на испанския остров Майорка, популярен сред туристите.

В 5 френски региона е обявена най-високата степен на предупреждение за буря – червен код.

През нощта бяха отчетени пориви на вятъра със скорост до 160 километра в час. Това доведе до нарушения в разписанието на влаковете.

В испанската област Каталуния, където се намира Барселона, властите също обявиха червен код заради силни ветрове и като предпазна мярка затвориха училищата.

Според службата за гражданска защита падане на дърво е ранило тежко човек, а няколко железопътни и пътни участъка временно са били блокирани от паднали дървета.

На остров Майорка вятърът е достигнал 150 километра в час в някои планински райони, заяви метеорологичната служба AEMET. Няма информация за жертви или сериозни щети.